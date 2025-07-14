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22:33, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Сообщения о побеге российских пленных связали с работой украинского ЦИПсО

«СВ»: Сообщения о побеге российских пленных могут быть работой ЦИПсО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сообщения о якобы побеге российских пленных могут быть работой украинского Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с группировкой войск «Север».

«Вынуждены констатировать, что это может быть вражеская информационно-психологическая акция для оправдания убийства военнопленных или оправдания необходимости условий их содержания. Стоит дождаться окончания истории с бегством наших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат». Командир спецназа заявил, что ЦИПсО целенаправленно работает против «Ахмата».

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