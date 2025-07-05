Алаудинов заявил о развернутой против спецназа «Ахмат» информационной войне

Алаудинов: Украина начала информационную войну против «Ахмата»

Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат». Об этом заявил РИА Новости его командир Апти Алаудинов.

По его словам, ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) целенаправленно работает против «Ахмата». «Я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО», — назвал Алаудинов источник своей осведомленности.

Кроме того, на занятых российскими войсками территориях бойцы находят украинские рекомендации по информационному противодействию России, отдельно там упоминается об «Ахмате», добавил он.

Ранее в сеть было выложено видео с, предположительно, чеченскими бойцами, которые напали на сотрудников военной полиции. Поводом для этого стала их езда с нарушением правил дорожного движения. Инцидент был вынужден прокомментировать Апти Алаудинов. Он сообщил, что запечатленные на видео люди не являются его подчиненными, и заявил, что не может нести ответственность за всех военнослужащих чеченской национальности.