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09:40, 5 июля 2025Россия

Алаудинов заявил о развернутой против спецназа «Ахмат» информационной войне

Алаудинов: Украина начала информационную войну против «Ахмата»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина начала информационную войну против спецназа «Ахмат». Об этом заявил РИА Новости его командир Апти Алаудинов.

По его словам, ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) целенаправленно работает против «Ахмата». «Я это знаю непосредственно из аналитических справок французов, американцев, блока НАТО», — назвал Алаудинов источник своей осведомленности.

Кроме того, на занятых российскими войсками территориях бойцы находят украинские рекомендации по информационному противодействию России, отдельно там упоминается об «Ахмате», добавил он.

Ранее в сеть было выложено видео с, предположительно, чеченскими бойцами, которые напали на сотрудников военной полиции. Поводом для этого стала их езда с нарушением правил дорожного движения. Инцидент был вынужден прокомментировать Апти Алаудинов. Он сообщил, что запечатленные на видео люди не являются его подчиненными, и заявил, что не может нести ответственность за всех военнослужащих чеченской национальности.

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