«Им так было по кайфу». Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции. Военкоры потребовали навести порядок

Избившего сотрудника ВП бойца задержали

28 и 29 июня по соцсетям разошелся ролик, на котором, предположительно, чеченские бойцы в грубой форме общаются с сотрудником военной полиции на одном из блокпостов, а затем избивают его. Другие вооруженные полицейские ничего не предприняли. По информации Telegram-каналов, опубликовавших это видео, инцидент произошел 25 июня в Волоконовском районе Белгородской области. Ролик вызвал острую критику со стороны военкоров и военблогеров. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что в отношении нападавшего возбуждено дело, но не привел других подробностей.

Авторы опубликовавших ролик Telegram-каналов заявили, что чеченских бойцов остановили за езду по встречной полосе.

Ничего особенного. Просто вооруженные семьянины в военной форме избили толпой сотрудника военной полиции. «Братья» ехали по встречке без номеров, потому что им так было по кайфу. Их остановила военная полиция, попросили предоставить документы, те почувствовали себя людьми второго сорта, запинали военного и поехали дальше по своим делам на награждение «Многонационал» Telegram -канал

За сотрудников военной полиции вступился ветеран Русской весны 2014 года и специальной военной операции (СВО), бывший «народный мэр» Донецка Павел Губарев. Он обратился к командиру Ахмата Апти Алаудинову.

Если бы сотрудники военной полиции, находившиеся при исполнении, действовали по уставу, то всех приехавших «ахматовцев» надо было привести в бездействие сначала готовностью использовать оружие и при необходимости открывать огонь на поражение как по вероятным диверсантам. Но в нашей армии все знают, что в конфликтах русских с «Ахматом» Система действует в интересах последнего. И поэтому просто опасаются ненужных последствий Павел Губарев ветеран Русской весны и СВО

Он добавил, что чеченские бойцы не впервые становятся участниками подобных сюжетов «без всяких для них последствий».

«По сути, такие инциденты (а на камеру попадают не все) — это целенаправленная работа группы лиц, направленная на подрыв воинской дисциплины в зоне проведения СВО», — подчеркнул Губарев.

Алаудинов резко ответил на критику в адрес «Ахмата»

Апти Алаудинов выполнил просьбу Павла Губарева и прокомментировал инцидент на блокпосту в Белгородской области с участием чеченцев, назвав произошедшее беспределом, который случается повсеместно. По его словам, напавшие на военную полицию не служат в спецназе «Ахмат».

Какие вопросы ко мне? Я являюсь представителем СК или прокурором? Произошло какое-то событие. Ну да, страшная вещь, что это событие связано с чеченцем. Да сколько у нас событий таких происходит. Я удивляюсь вашей напыщенной петушиности. (...) Назовите мне русского, который отвечает за все преступления, которые совершили русские Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Алаудинов также рассказал, что в отношении одного из нападавших возбуждено уголовное дело.

Военкоры и военные блогеры удивились, что фигурантом уголовного дела стал только один человек

Оценивая ответ Алаудинова, Губарев написал: «Касательно некрасивых эпитетов, которые любит использовать в своей устной речи тщ генерал-лейтенант, оставим это на его совести».

У Ахматовой есть об этом строки: «От других мне хвала, что зола.

От тебя и хула — похвала» Павел Губарев ветеран Русской весны и СВО

Комментируя возбуждение уголовного дела, бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев обратил внимание, что пока коснулось оно только одного из участников инцидента.

Апти Алаудинов заявил, что одного из тех, которые избили сотрудника военной полиции в Белгородской области, задержали. Против него одного возбудили уголовное дело. Почему одного? Почему не всех? Олег Царев бывший депутат Верховной Рады Украины

Он также добавил, что бездействие правоохранительных органов в таких ситуациях приводит к повторению подобных случаев. «Если бы нападавшими были [солдаты] из другого подразделения, реакция последовала бы немедленно», — заявил политик.

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Военные блогеры предупредили, что под чеченцев начнут маскироваться диверсанты ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка указал, что, если подобное поведение «крутых джигитов» не будет жестко пресекаться, этим начнут пользоваться украинские спецслужбы для организации терактов и диверсий в российском тылу.

Военная полиция должна была за неповиновение и нападение на пост уложить утырков наповал. А потом доложить наверх, что пресечена работа ДРГ противника. Почему у нас такого не происходит? Все просто. Потому, что ВП [военная полиция] знает, что за такое их не похвалят, а накажут. И больно накажут. Потому что у нас в тылах бродят вооруженные люди, которым плевать на все — устав, правила, законы. В этом суть проблемы. Но пока мы ее не решим, порядка в нашем тылу не будет. Со всеми вытекающими Юрий Подоляка военный блогер

По его словам, в этой ситуации не стоит удивляться появлению украинских диверсантов в российском тылу и проведенным терактам. «Скорее надо удивляться, что их [терактов] так мало», — подчеркнул Подоляка.

Автор Telegram-канала «Сыны Монархии» писатель Роман Антоновский также призвал жестко наказать причастных к избиению сотрудника военной полиции. По его словам, единственно правильное решение в данной ситуации — немедленное задержание и суровое публичное наказание.

Я знаю, что у реально воюющих пацанов к ВАИ [военной автоинспекции] вопросов много, но в данном конкретном случае, они вели себя предельно корректно и выполняли свою работу. Единственно, после начала рукоприкладства надо было к тиктокерам применить оружие. А вдруг это вражеское ДРГ? Кто его знает? Если виновные не будут наказаны, это прям хороший сигнал для украинских террористов Роман Антоновский писатель

По его словам, подобные происшествия — серьезный удар по престижу российской армии. «В таком случае сотрудник военной полиции должен был разрядить решале в бороду пару рожков и получить медаль. От таких тиктокеров около фронта больше вреда, чем пользы. Закон должен быть суров и одинаков для всех», — подчеркнул Антоновский.