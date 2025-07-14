Захарова указала на один факт в биографии министра обороны Украины

Захарова: Глава МО Украины Умеров никогда не служил в армии

Глава Министерства обороны (МО) Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, никогда не служил в армии. На один факт в биографии министра обороны постсоветской страны указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«А “серьезную делегацию” с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — написала Захарова.

Так официальный представитель МИД России отреагировала на слова генсека Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте, назвавшего российскую делегацию несерьезной, а ее главу Владимира Мединского — «каким-то историком».