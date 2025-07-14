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22:00, 14 июля 2025Бывший СССР

Два жителя ДНР пострадали при атаке БПЛА ВСУ

Пушилин: 2 жителя Горловки пострадали при атаке БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два жителя Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«В Калининском районе Горловки у Кировских прудов в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранены: мужчина 1965 года рождения и женщина 1978 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Глава республики добавил, что также были повреждены жилой дом в Горловке и газопровод в городе Кировское.

Пушилин сообщил, что всего ВСУ совершили пять атак с применением ударных БПЛА.

Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.

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