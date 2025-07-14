Два жителя ДНР пострадали при атаке БПЛА ВСУ

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два жителя Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В Калининском районе Горловки у Кировских прудов в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранены: мужчина 1965 года рождения и женщина 1978 года рождения, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.
Глава республики добавил, что также были повреждены жилой дом в Горловке и газопровод в городе Кировское.
Пушилин сообщил, что всего ВСУ совершили пять атак с применением ударных БПЛА.
Ранее командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи рассказал, что выбитые из села Карла Маркса на западе ДНР бойцы ВСУ получили приказ уничтожить населенный пункт вместе с оставшимися там жителями. По его словам, противник атаковал объекты в населенном пункте с помощью беспилотных летательных аппаратов с зажигательными боеприпасами.