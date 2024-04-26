Популярная телеведущая снялась в купальнике у бассейна

Британская телеведущая Майя Джама снялась в черном купальнике у бассейна

Популярная британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном наряде у бассейна на новом фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок. При этом она продемонстрировала свое тело.

Кроме того, звезда распустила завитые в мелкие кудри волосы и отказалась от косметики на лице.

В январе Майя Джама поделилась фото в платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала снимки, на которых она позировала в кожаном платье облегающего кроя с глубоким V-образным вырезом. При этом на размещенных кадрах было видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера.