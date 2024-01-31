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07:15, 31 января 2024Ценности

Популярная телеведущая поделилась фото в платье с глубоким декольте

Фото: @mayajama

Популярная британская телеведущая Майя Джама показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она позирует в кожаном платье облегающего кроя с глубоким V-образным декольте. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера. Волосы Джамы были собраны в высокий пучок, а макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

Подписчики оценили фотографии ведущей в комментариях. «Превосходно», «Самая красивая женщина», «Обожаю тебя», «Королева», «Самая красивая», — восхитились многочисленные фанаты.

Ранее в январе американская модель и актриса Джулия Фокс появилась на публике в откровенном свадебном наряде с вырезом в районе трусов.

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      Карина Черных
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