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07:30, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Германии возмутились прославлением Бандеры на Украине

В бундестаге ФРГ возмутились прославлением Бандеры на Украине

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Группа членов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что распространение националистических идей на Украине, в том числе через прославление украинского националиста Степана Бандеры, угрожает демократии страны. Сложившейся ситуацией парламентарии возмутились в своем обращении к немецкому правительству. «Лента.ру» изучила текст письма депутатов АдГ.

«"Организация украинских националистов" (ОУН) (признана в России экстремистской организацией и запрещена — прим. «Ленты.ру») была крайне националистической украинской организацией, которую некоторые ученые считают фашистской. (...) Их идеология свидетельствует о крайнем, жестоком украинском национализме, направленном прежде всего против евреев, поляков и русских. ОУН сыграла важную роль в убийстве примерно 800 000 евреев Третьим рейхом на Украине. Кроме того, ОУН совершила акт геноцида в отношении от 80 000 до 120 000 польских мирных жителей», — говорится в обращении.

Сегодня на Украине десятки памятников Степану Бандере, в его честь в 2016 году названа улица в Киеве, а также стадион в Тернополе. Национальная историческая политика направлена на его прославление

группа членов бундестага от «Альтернативы для Германии»текст обращения к правительству

Так, по их мнению «украинский национализм по сей день ставит под угрозу демократию Украины». «Недавним примером является полк "Азов" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), который многие эксперты считают крайне правым экстремистским, он использует в качестве символа Вольфсангель (символ нескольких подразделений СС, запрещенных в Федеративной Республике Германии)», — пояснили депутаты.

В связи с этим члены АдГ просят правительство дать оценку деятельности упомянутых организаций. Среди прочего депутаты интересуются, «видит ли федеральное правительство противоречие» между политикой борьбы с экстремизмом в Германии и отсутствием заявлений относительно таких организаций, как ОУН и «Азов». Более того, в АдГ спрашивают правительство, видит ли оно угрозу мирному процессу по Украине со стороны украинских националистов.

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Ранее боевики «Азова» потребовали у США исключить бригаду из черных списков и дать им доступ к иностранному оружию. «Самое главное: сколько еще украинских военных (...) должны получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из (...) всех черных списков?» — задались там вопросом.

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      Варвара Кошечкина
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