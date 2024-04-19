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19:48, 19 апреля 2024Бывший СССР

Боевики «Азова» потребовали у США исключить их из черных списков и дать оружие

Командир «Азова» Прокопенко: нежелание США дать бригаде оружие — нонсенс

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Боевики «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) потребовали у США исключить бригаду из черных списков и дать им доступ к иностранному оружию. Командир запрещенного формирования Денис Прокопенко с позывным Редис в колонке для «Украинской правды» назвал нежелание Вашингтона идти на такой шаг нонсенсом.

«Самое главное: сколько еще украинских военных (...) должны получить ранения из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из (...) всех черных списков?» — задался вопросом Прокопенко.

Он напомнил, что ограничения в отношении бригады действуют в США с 2017 года.

Ранее боевики бригады возмутились идеей Минобороны Украины начать обучение гендерных советников для армии. По словам замкомандира подразделения Максима Жорина, это решение несвоевременно.

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      Глеб Палехов
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