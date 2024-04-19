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00:26, 19 апреля 2024Бывший СССР

Бойцы «Азова» удивились идее Минобороны Украины по обучению гендерных советников

«Азовцы» сочли несвоевременной идею МО Украины по обучению гендерных советников

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной на основе бывших военнослужащих полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) удивились идее Минобороны республики по обучению гендерных советников для армии и сочли ее несвоевременной. Об этом заявил замкомандира подразделения Максим Жорин в Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас Украина находится под угрозой российского наступления на крупные города, в том числе Киев, Харьков и Одессу, а «средства выделяются на удивительные вещи».

По мнению Жорина, инициатива окажется действенной не в уравнении прав, а в освоении грантовых средств.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины усиливает внедрение гендерного равенства среди военнослужащих и хочет обучить советников по гендерным вопросам. Ключевые инициативы ведомства заключаются в организации обучения 200 гендерных советников, интеграции равенства в оборонную стратегию, принятии опыта НАТО и внедрении «гендерно-чувствительного языка».

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      Марина Совина
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