Бойцы «Азова» удивились идее Минобороны Украины по обучению гендерных советников

«Азовцы» сочли несвоевременной идею МО Украины по обучению гендерных советников

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), созданной на основе бывших военнослужащих полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) удивились идее Минобороны республики по обучению гендерных советников для армии и сочли ее несвоевременной. Об этом заявил замкомандира подразделения Максим Жорин в Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас Украина находится под угрозой российского наступления на крупные города, в том числе Киев, Харьков и Одессу, а «средства выделяются на удивительные вещи».

По мнению Жорина, инициатива окажется действенной не в уравнении прав, а в освоении грантовых средств.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины усиливает внедрение гендерного равенства среди военнослужащих и хочет обучить советников по гендерным вопросам. Ключевые инициативы ведомства заключаются в организации обучения 200 гендерных советников, интеграции равенства в оборонную стратегию, принятии опыта НАТО и внедрении «гендерно-чувствительного языка».

