Минобороны Украины захотело обучить советников по гендерным вопросам

Минобороны Украины обучит 200 советников по гендерным вопросам

Минобороны Украины усиливает внедрение гендерного равенства среди военнослужащих и хочет обучить советников по гендерным вопросам. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

«Сотрудничество с НАТО и международные инициативы продолжают укреплять стратегию Украины в гендерной интеграции и роль женщин в защите страны», — указано в сообщении Минобороны.

Ключевые инициативы ведомства заключаются в организации обучения 200 гендерных советников, интеграции равенства в оборонную стратегию, принятии опыта НАТО и внедрении «гендерно-чувствительного языка».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая поддержала идею о мобилизации женщин на Украине по примеру Израиля. По ее словам, двух видов граждан для конституции не существует.