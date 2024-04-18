Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 18 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины захотело обучить советников по гендерным вопросам

Минобороны Украины обучит 200 советников по гендерным вопросам

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Минобороны Украины усиливает внедрение гендерного равенства среди военнослужащих и хочет обучить советников по гендерным вопросам. Об этом ведомство рассказало в своем Telegram-канале.

«Сотрудничество с НАТО и международные инициативы продолжают укреплять стратегию Украины в гендерной интеграции и роль женщин в защите страны», — указано в сообщении Минобороны.

Ключевые инициативы ведомства заключаются в организации обучения 200 гендерных советников, интеграции равенства в оборонную стратегию, принятии опыта НАТО и внедрении «гендерно-чувствительного языка».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая поддержала идею о мобилизации женщин на Украине по примеру Израиля. По ее словам, двух видов граждан для конституции не существует.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России началась «революция зарплат» из-за СВО. Почему людям неизбежно будут платить больше?

      Сложности с продажей Райффайзенбанка связали с давлением Европейского ЦБ

      На известного актера-иноагента подали в суд из-за долгов за квартиру

      В Киеве объявили в розыск более пяти тысяч уклонистов

      Игорь Николаев рассказал о самочувствии после операции на сердце

      В Киргизии заблокировали TikTok

      В Госдуме подготовили проект о «мертвых душах» в общежитиях вузов

      Центробанк закрыл данные об иностранных поставщиках платежных услуг

      Под Новгородом нашли уникальный артефакт времен Великой Отечественной войны

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше