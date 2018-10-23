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Умершую россиянку попытались выдать за живую и переправить на Украину

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Граждане России и Украины попытались переправить труп своей родственницы через российско-украинскую границу, выдав ее за пассажирку. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления погранслужбы Украины в Facebook.

Инцидент произошел 23 октября на международном автомобильном пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области. Пассажирский автомобиль с российскими номерами пересек российскую границу, однако украинских пограничников в ходе осмотра заинтересовала женщина, пристегнутая ремнем безопасности и «спавшая» на заднем сиденье машины.

Позднее водитель предоставил пограничникам свидетельство о смерти женщины, выданное российскими властями 22 октября. Он объяснил, что вез родственницу на Украину для похорон в Запорожской области.

Пограничники уведомили Нацполицию о совершении правонарушения по статье «Умышленное убийство».

Причина, по которой российские пограничники не увидели труп в автомобиле, неизвестна.

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