Жители утонувшего в мусоре города получили платежки на мертвых родственников

Прокуратура Саратовской области начала проверку информации о том, что местная коммунальная служба вписала в платежные квитанции по утилизации отходов имена умерших граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — отметили в прокуратуре.

В августе в городе сменился оператор по вывозу мусора, после чего случился мусорный коллапс: контейнеры были переполнены, а бачки стояли забитыми мусором неделю. Спустя месяц, как писал портал «Про Вольск», местные жители получили от организации по сбору и вывозу мусора «Управление отходами» платежки на имена давно умерших людей и тех, кто продал жилье и уехал. В документах также были неверно указаны метраж жилья и число зарегистрированных там граждан. В разговоре с изданием горожане предположили, что таким образом компания пытается закрыть свои долги.

Когда больше сотни жителей Вольска пришли к приемной саратовского расчетного центра и потребовали правильно оформить квитанции, представитель центра отказалась с ними общаться.

Ранее стало известно, что в Кургане судебные приставы потребовали у давно умершей женщины оплатить госпошлину в размере 200 рублей. Письмо об этом получили родственники 105-летней покойной.

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