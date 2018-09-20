Самарские коммунальщики придумали новый изощренный способ позорить должников

В Самаре представители коммунальных служб начали использовать проектор в борьбе с долгами горожан по ЖКХ — на фасадах жилых зданий отображаются сообщения о размере общей задолженности и номера квартир с конкретными должниками, сообщает 63.ru.

«Старые методы, такие как тампонирование канализации, начисление пеней, установка "пирамиды должников", работают. Но горожане могут к ним привыкнуть. Необходимо придумать новый способ. Им стало лазерное шоу», — сказал изданию представитель «Самарских коммунальных систем». В компании отметили, что общий долг жителей Самары за водоснабжение достиг 1,5 миллиарда рублей.

Пробный запуск прошел в середине сентября по адресу Димитрова, 112. Жители этого дома задолжали 600 тысяч рублей, и это стало известно общественности благодаря проектору. Теперь, как отмечает портал, жильцы начали погашать долги.

Летом в Самаре популярным способом борьбы с задолженностями стали трехтонные бетонные «пирамиды позора» с надписями «Здесь живет должник» и «Оплатите долг». Они размещались перед частным домом человека или подвешивались на кране у его окна в многоквартирном комплексе. После того как один из должников украл и разбил конструкцию, ее усовершенствовали и сделали практически непробиваемой.

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