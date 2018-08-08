Россиянин набрал миллионы долгов и украл «пирамиду позора»

Самарским коммунальщикам удалось установить личность злоумышленника, который похитил и разбил трехтонную «пирамиду позора». Об этом сообщается на сайте компании «РКС-Самара»

«В июле пирамиду установили одному из жителей частного сектора Железнодорожного района, владельцу коттеджа, чей долг перед "РКС-Самара" превысил 45 тысяч рублей. Но должник решил расправиться не с долгами, а с пирамидой, — говорится в сообщении. — Предположительно, именно он разбил верхнюю часть пирамиды, заплатил деньги водителю погрузчика (деньги у должника есть!!), чтобы погрузить и вывезти пирамиду подальше от своего дома».

Ранее в компании сообщали, что, помимо долгов за воду, у владельца коттеджа есть и много других задолженностей. Их общая сумма превышает 25 миллионов рублей.

«Благодаря злоумышленнику работники "РКС-Самара" увидели слабые места конструкции и усовершенствовали ее. Теперь разбить и увезти пирамиду стало практически невозможно», — добавили в компании. Там также утверждают, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что самарские коммунальщики стали подвешивать трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должников на кране. Бетонные конструкции также устанавливали на землю перед 82 частными домами и организациями. С ее помощью было возвращено более миллиона рублей, утверждали в коммунальном предприятии.

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