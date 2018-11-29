Российские силовики расстреляли «Жигули» с экстремистами

В Кабардино-Балкарии силовики застрелили трех человек на «Жигулях»; погибшие первыми открыли по сотрудникам правоохранительных органов огонь в ответ на требование остановиться. Об этом в четверг, 29 ноября, в Следственном комитете России (СКР) сообщили РИА Новости.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, ликвидированные опознаны как члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и бизнесменов. Они были вооружены автоматическим оружием.

В результате инцидента среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

4 октября сообщалось, что в Кабардино-Балкарии двоих боевиков ликвидировали за убийство участкового.

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