Российские силовики расстреляли «Жигули» с экстремистами

В Кабардино-Балкарии силовики застрелили трех человек на «Жигулях»; погибшие первыми открыли по сотрудникам правоохранительных органов огонь в ответ на требование остановиться. Об этом в четверг, 29 ноября, в Следственном комитете России (СКР) сообщили РИА Новости.
По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, ликвидированные опознаны как члены религиозно-экстремистской ячейки, планировавшей убийства силовиков и бизнесменов. Они были вооружены автоматическим оружием.
В результате инцидента среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.
4 октября сообщалось, что в Кабардино-Балкарии двоих боевиков ликвидировали за убийство участкового.