В Кабардино-Балкарии погибли четверо росгвардейцев

В горном районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины погибли четверо росгвардейцев. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в «Ленту.ру».

Военнослужащие-контрактники погибли во время проведения плановых занятий. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.

Как рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах Северо-Кавказского округа, альпинисты находились в связке на высоте 4,5 тысячи метров. Сопровождавший их инструктор выжил. Их тела начнут спускать с горы утром в четверг.

В условиях высокогорья в Приэльбрусье и Безенгийском ущелье бойцы тренируются в ориентировании в горной местности, стрельбе, лазании на скальном и ледовом массивах, совершают восхождения, десантирование, оттачивают навыки оказания помощи пострадавшим в горах.

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