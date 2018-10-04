Силовики отомстили боевикам за убийство участкового

В Кабардино-Балкарии двоих боевиков ликвидировали за убийство участкового. Об этом в четверг, 4 октября, сообщается в ТамТам-канале Следственного комитета России.

Накануне вечером преступники напали на участкового уполномоченного полиции и нанесли ему не менее 18 ударов ножом. Затем, завладев его табельным оружием, злоумышленники дважды выстрелили полицейскому в голову.

На следующее утро местные силовики установили местонахождение налетчиков.

«На предложение сдаться они ответили огнем и были ликвидированы. В ходе обысков в местах их пребывания обнаружены емкости с селитрой, самодельное взрывное устройство, взрыватель и металлические поражающие элементы», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о хищении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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