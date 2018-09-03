Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

В Москве задержан подозреваемый по делу об убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в настоящее время подозреваемый доставляется в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранее 3 сентября сообщалось, что около полуночи на станции метро «Курская» неизвестный из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался. В Москве и в области был объявлен план «Сирена». Разыскивался мужчина кавказской или азиатской внешности.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст.317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (ст.222 УК РФ).

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