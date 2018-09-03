Появилось видео скрывающегося с места преступления убийцы полицейского

Hue / Telegram

Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» успел пообщаться с уборщицей, а затем спокойно уехал на поезде. Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Hue.

Уборщица дала оперативникам описание предполагаемого убийцы, сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский получил смертельное ранение в голову из собственного табельного пистолета, который преступник оставил рядом с телом.

Полицейский остановил мужчину для проверки документов, а тот попросился в туалет. В уборной подозреваемый выхватил пистолет и застрелил сотрудника ППС.

Райский погиб в свой последний рабочий день. У него уже был подписанный рапорт об увольнении. У полицейского остались жена и малолетний ребенок.

Ранее 3 сентября сообщалось, что подозреваемый задержан.

Преступление было совершено около полуночи в ночь на 3 сентября на станции «Курская». Один из работников метро услышал хлопок, прозвучавший в туалете блока служебных помещений, и увидел, как оттуда выбежал посторонний мужчина. На полу уборной работник обнаружил полицейского патрульно-постовой службы в крови. Прибывшие врачи констатировали его смерть, наступившую от огнестрельного ранения в голову.

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