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Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро

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Нурлан Муратов

В Москве задержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро «Курская» — им оказался Нурлан Муратов из Оренбурга. Об этом в понедельник, 3 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемого опознала работник метро; она услышала хлопок в служебном помещении — и пошла проверить, в чем дело. Навстречу ей вышел взволнованный мужчина, который сел в поезд и уехал. Женщина, увидев в помещении тело убитого полицейского, сразу же побежала к дежурной по станции», — сообщил источник.

Задержанный Муратов категорически отрицает свою причастность к преступлению; при этом оружие, из которого был убит страж порядка, не обнаружено.

«По предварительной версии следствия, основанной на осмотре места происшествия, неизвестный напал на полицейского в служебном помещении, завладел его табельным оружием и из него же убил потерпевшего», — сказал источник.

Он отметил, что преступление было совершено в первом часу ночи 3 сентября. При этом накануне, 2 сентября, отмечался День патрульно-постовой службы (ППС) органов внутренних дел России.

Ранее 3 сентября сообщалось о видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей предполагаемого убийцу полицейского на станции метро «Курская» сразу после преступления.

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Предыстория: Появилось видео скрывающегося с места преступления убийцы полицейского
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