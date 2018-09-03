Неизвестный застрелил полицейского в московском метро

В Москве на станции метро «Курская» найден мертвым полицейский. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ГУ МВД по Москве.

Один из сотрудников метро услышал хлопок, прозвучавший в туалете четвертого отдела УВД на московском метрополитене. Из помещения выбежал мужчина, на полу в уборной лежал полицейский патрульно-постовой службы.

Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов получил смертельное ранение в голову.

В Москве объявлен план «Сирена». Разыскивается мужчина плотного телосложения, кавказской или азиатской внешности, на вид 45 лет. Одет в куртку, синие джинсы и серую кепку.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

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