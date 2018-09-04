Появилось видео с предполагаемым убийцей полицейского в метро

Следственный комитет опубликовал видео с предполагаемым убийцей полицейского на станции метро «Курская» в ночь на 3 сентября.
42-летнему мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.
С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством о его аресте.
Фигуранта дела зовут Нурлан Муратов, сообщал ранее источник в правоохранительных органах. Мужчина приехал в столицу из Оренбурга.
Муратов категорически отрицает свою причастность к преступлению. Он на видео рассказывает следователям, что попросил уборщицу вызвать скорую помощь полицейскому, которого он нашел в туалете.
Сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский получил смертельное ранение в голову из собственного табельного пистолета, который преступник оставил рядом с телом.
Полицейский остановил мужчину для проверки документов, а тот попросился в туалет. В уборной подозреваемый выхватил пистолет и застрелил сотрудника ППС.
Райский погиб в свой последний рабочий день. У него уже был подписанный рапорт об увольнении. У полицейского остались жена и малолетний ребенок.
Преступление было совершено около полуночи в ночь на 3 сентября на станции «Курская». Один из работников метро услышал хлопок, прозвучавший в туалете блока служебных помещений, и увидел, как оттуда выбежал посторонний мужчина. На полу уборной работник обнаружил полицейского патрульно-постовой службы в крови. Прибывшие врачи констатировали его смерть, наступившую от огнестрельного ранения в голову.