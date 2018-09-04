Появилось видео с предполагаемым убийцей полицейского в метро

Следком

Следственный комитет опубликовал видео с предполагаемым убийцей полицейского на станции метро «Курская» в ночь на 3 сентября.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Фигуранта дела зовут Нурлан Муратов, сообщал ранее источник в правоохранительных органах. Мужчина приехал в столицу из Оренбурга.

Муратов категорически отрицает свою причастность к преступлению. Он на видео рассказывает следователям, что попросил уборщицу вызвать скорую помощь полицейскому, которого он нашел в туалете.

Сотрудник патрульно-постовой службы Андрей Райский получил смертельное ранение в голову из собственного табельного пистолета, который преступник оставил рядом с телом.

Полицейский остановил мужчину для проверки документов, а тот попросился в туалет. В уборной подозреваемый выхватил пистолет и застрелил сотрудника ППС.

Райский погиб в свой последний рабочий день. У него уже был подписанный рапорт об увольнении. У полицейского остались жена и малолетний ребенок.

Преступление было совершено около полуночи в ночь на 3 сентября на станции «Курская». Один из работников метро услышал хлопок, прозвучавший в туалете блока служебных помещений, и увидел, как оттуда выбежал посторонний мужчина. На полу уборной работник обнаружил полицейского патрульно-постовой службы в крови. Прибывшие врачи констатировали его смерть, наступившую от огнестрельного ранения в голову.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!