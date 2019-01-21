Пойманные ФСБ сборщики денег для ИГ попали на видео

ФСБ показала оперативное видео с задержанными по подозрению в сборе денежных средств для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Запись опубликована на Ruptly.

Ранее 21 января российские спецслужбы сообщили о пресечении деятельности подпольной ячейки, собравшей под видом благотворительности 10 миллионов рублей для ИГ.

По решению суда арестованы трое подозреваемых. По данным ФСБ, они действовали в Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее. Деятельность радикальной ячейки курировали эмиссары ИГ из Сирии.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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