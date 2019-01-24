11 террористов осудили за подготовку массовых убийств в России

11 выходцев из среднеазиатских республик — члены запрещенной в России международной террористической организации «Исламское Государство» (ИГ) — осуждены по решению Московского окружного военного суда. Об этом в четверг, 24 января, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщает «Интерфакс».

Шестеро подсудимых получили от 14 до 18 лет лишения свободы, остальные — по шесть лет тюрьмы.

Фигуранты (члены двух террористических ячеек) задержаны оперативниками ФСБ 12 ноября 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге. Задержанные, один из которых прибыл из Сирии, планировали теракты и массовые убийства в людных местах. Свои действия они намеревались снимать на видео и размещать в интернете.

25 июня 2018 года сообщалось, что МОВС приступил к рассмотрению дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, обвиняемой в участии в деятельности ИГ.

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