Готовивший теракт в Казанском соборе извинился за «зверское преступление»

Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) 18-летний Евгений Ефимов признался в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе, раскаялся и принес извинения жителям Санкт-Петербурга и государству. Об этом он заявил в ходе выездного заседания Московского окружного военного суда (МОВС) в Петербурге в четверг, 9 августа, передает РИА Новости.

«Я хотел бы извиниться перед государством, прокурором и жителями Санкт-Петербурга за то, что хотел совершить такое зверское преступление», — сказал он в своем последнем слове.

Подсудимый рассказал, что в поисках ответов на «идеологические вопросы» он нашел в интернете сайты, оправдывающие терроризм. По словам Ефимова, он связался с воевавшими в Сирии боевиками ИГ, которые убедили его устроить теракт на территории России. Во время изготовления взрывчатого вещества, как заявил подсудимый, он усомнился в правильности своих действий и даже был рад тому, что это завершилось неудачей, поскольку так он получил отговорку перед своим «координатором». Ефимов отметил, что в СИЗО осознал, что все его намерения по поводу самоподрыва были неверными, и отказался от всех этих мыслей.

Подсудимый заявил, что намерен с пользой провести срок наказания и подготовиться к экзаменам в вуз. По его словам, сейчас он дает уроки иностранного языка сокамерникам в СИЗО. Он раньше работал учителем английского языка.

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Ефимов полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ефимов вместе с четырьмя соучастниками был задержан в декабре 2017 года. Из материалов дела следует, что он арендовал в центре Петербурга металлический контейнер. Хозяин контейнера почувствовал запах химикатов, в ходе обследования внутри были обнаружены бутылки из-под ацетона, различные емкости, резиновые перчатки, жестяная банка из-под кофе, наполненная гвоздями. Часть вещей внутри контейнера были покрыты белым порошком, который оказался взрывчатым веществом — перекисью ацетона.

По данному делу за незаконное хранение оружия и несообщение о готовящемся теракте были осуждены уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Они рассказали, что Ефимов неоднократно обсуждал с ними подготовку к теракту, говорил о своей приверженности идеологии ИГ.

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