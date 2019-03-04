Бывший офицер Минобороны сбежал в Сирию из-за фальшивых денег

Бывший офицер Минобороны России Денис Хисамов уехал в Сирию, спасаясь от уголовного преследования на родине за сбыт фальшивых купюр. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» в понедельник, 4 марта.

В настоящее время мужчину судят за учебу в лагере боевиков на территории Сирии и участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Процесс проходит в Северо-Кавказском окружном военном суде.

По данным следствия, капитан Денис Хисамов уволился с должности начальника службы защиты государственной тайны 274-го Научного центра Минобороны России и занялся предпринимательством. В этот период он увлекся исламом и стал посещать мечети. Там он познакомился с приверженцами ИГ. Один из них — гражданин Таджикистана стал снабжать Хисамова фальшивыми купюрами по пять тысяч рублей, которые бывший офицер вместе с двумя подельниками начал сбывать в церковных лавках.

В мае 2015 года их задержали в Суздале. Хисамову удалось выйти на свободу под залог и скрыться, а его сообщников осудили за сбыт поддельных денег.

Офицер раздобыл через знакомых из мечети фальшивый паспорт гражданина Таджикистана и с его помощью уехал в Турцию, а затем в Сирию. Там он с 2015 по 2016 год отучился в лагере боевиков и затем воевал на их стороне. В 2017 году Хисамов выехал в Турцию чтобы встретить жену и детей, но его поймали местные силовики и выдали Таджикистану, где выяснилось, что он гражданин России. После этого Хисамова вернули на родину.

Ранее он заявлял, что сбежал в Сирию от кредиторов. После увольнения в запас Хисамов занялся VIP-перевозками, взяв в кредит 1,3 миллиона рублей, но расплатиться по нему не смог.

Он отрицает свою вину по террористическим статьям, за которые его судят сейчас.

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