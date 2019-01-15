Бывший офицер Минобороны раскрыл причину бегства из России

В Северо-Кавказском окружном военном суде начались слушания по уголовному делу 35-летнего отставного офицера Минобороны Дениса Хисамова, обвиняемого в прохождении учебы в лагере боевиков и участии в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» во вторник, 15 января.

На первом заседании подсудимый заявил о своей невиновности, утверждая, что покинул Россию «из-за страха».

Хисамов заявил, что таджикские власти сообщили российскому послу о его задержании спустя 40 дней после экстрадиции из Турции и все это время его якобы пытали, добиваясь признательных показаний об участии в ИГ. Не выдержав, он оговорил себя.

По версии следствия, в 2010 году офицер был завербован сторонниками ИГ, спустя пять лет он, сменив имя на Джурахона, уехал в Сирию помогать боевикам, прошел обучение в лагере террористов и участвовал в боевых действиях.

В апреле 2017 года Хисамова задержали в Турции как гражданина Таджикистана по подозрению в причастности к ИГ. Его экстрадировали в среднеазиатскую республику, но потом выяснилось, что паспорт поддельный. Правоохранительные органы полагают, что Хисамов приобрел таджикский паспорт в 2015 году и по нему вылетел в Стамбул. После установления личности его передали России.

На следствии Хисамов дал признательные показания.

Он также рассказал, что после учебы в Краснодарском высшем военном училище имени Штеменко его назначили начальником службы защиты государственной тайны 274-го Научного центра Минобороны России. В 2009 году он уволился в звании капитана и стал преподавать информзащиту. Через три года Хисамов подал заявку на соискание докторской диссертации «Теоретические и технические основы синхронизации апериодических псевдослучайных последовательностей, используемых в системах защиты информации, на каналах низкого качества».

Тогда же офицер решил подзаработать таксистом на перевозке VIP-пассажиров. Для этого он взял в банке кредит на сумму 1,3 миллиона рублей на покупку BMW Х5 и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «такси» и «техническое обслуживание и ремонт транспортных средств». Однако расплатиться по кредиту Хисамов не смог. Спасаясь от коллекторов, он уехал из России по поддельному паспорту.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!