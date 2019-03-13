ФСБ уничтожила боевика под Самарой

В Самарской области сотрудники ФСБ уничтожили боевика, планировавшего теракт. Об этом в среду, 13 марта, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Как уточняется в сообщении, сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по региону в ведомство поступила информация о вооруженном мужчине в одном из частных домов села Екатериновка (Безенчукский район).

Прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов предложили боевику сложить оружие и сдаться, однако в ответ тот открыл огонь и кинул боевую гранату.

В ходе короткого столкновения мужчина был нейтрализован. При проведении операции среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения никто не пострадал.

В доме, где находился боевик, было найдено оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Личность мужчины предварительно установлена. По данным НАК, он являлся участником одной из международных террористических организаций и поддерживал связь с преступниками за границей. В ближайшее время боевик планировал устроить взрыв в месте массового скопления людей.

27 февраля сообщалось, о нейтрализации банды в Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика), готовившей теракт. Правоохранительные органы заблокировали боевиков в доме и предложили им сдаться, но те открыли огонь. Ответным огнем бандиты были ликвидированы. На месте спецоперации изъяты автоматы и боеприпасы.

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