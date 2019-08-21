Задержаны четверо участников ночной перестрелке в Краснодаре

В Краснодаре полицейские задержали четверых участников ночной стрельбы, в результате которой погиб человек. Об этом в среду, 21 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, среди задержанных — жители Чечни и Дагестана 1991 и 1994 годов рождения. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям 213 («Хулиганство») и 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре произошла перестрелка. В ней участвовали около 10 человек. В результате погиб 27-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают белый автомобиль Lada Priora, на котором, предварительно, приезжали подозреваемые. Личности оставшихся пока неизвестны, они объявлены в розыск.

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