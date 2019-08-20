Неизвестные на Cadillac устроили стрельбу из автомата в московском тоннеле

В Москве неизвестные на Cadillac открыли стрельбу в тоннеле. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «Москва».

По данным агентства, очевидец инцидента обратился в полицию и рассказал, что проезжал по Октябрьскому тоннелю и увидел Cadillac без государственных номеров, из которого велась стрельба. Водитель автомобиля стрелял вверх из автомата Калашникова.

По факту обращения проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личность водителя.

15 августа сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в парикмахерской в подмосковных Котельниках. Он пришел туда, чтобы разобраться с бывшей девушкой, но, не застав ее на рабочем месте, распугал всех посетителей и забаррикадировался в здании на несколько часов.

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