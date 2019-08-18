30-секундная операция российского спецназа со стрельбой попала на видео

Baza / Telegram

В Краснодаре задержали опасную банду. Видео со спецоперацией опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как под шум автоматных очередей бойцы спецназа вытаскивают из автомобиля Ford подозреваемых, укладывают их на землю и надевают наручники.

Спецоперация прошла 16 августа. Правоохранительные органы предполагали, что у участников преступной группировки может быть оружие. Чтобы избежать вооруженного сопротивления с их стороны, силовики открыли стрельбу в воздух из автоматов. В итоге подозреваемых задержали за 30 секунд.

Троих мужчин (известно, что двое из них — Карен Хачатрян и Армен Давтян) подозревают в торговле оружием и взрывчаткой.

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