Соратники Шишкана поехали отбивать его, увидели ФСБ и уехали

Соратники предполагаемого вора в законе Олега Шишканова, арестованного по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии и причастности к похищению и убийству депутата, пытались его «отбить» во время задержания. Об этом пишет «Росбалт».

По информации издания, после того, как сотрудники ФСБ и МВД России проникли в жилище Шишканова, несколько десятков человек на внедорожниках, выстроившись в вереницу, отправились к нему на помощь. Отмечается, что бандиты были не в курсе, кто именно совершил «нападение» на Шишкана.

«В результате большинство машин предпочли проехать мимо, и только несколько человек на белом Hummer решились попытаться вступить в бой, но их быстро нейтрализовали», — говорится в материале.

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Ранее 17 июля стало известно, что засекреченный свидетель рассказал о причастности Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья. Некий человек под вымышленной фамилией Апраксин сообщил следствию, что чиновники Чеховской администрации тесно сотрудничали с представителями криминального мира.

15 июля Олег Шишканов был задержан и арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Следственный комитет России также считает его причастным к похищению и убийству подмосковного депутата Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

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