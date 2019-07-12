Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Владельцем 136,5 миллиона рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

33-летний мужчина заявил, что одолжил крупную сумму в рублях у знакомых. В мае 2019 года он захотел обменять деньги на доллары и попросил помочь сделать это по выгодному курсу некоего Бориса, якобы связанного с руководством банка «Металлург». Само учреждение, согласно данным Центробанка, на 89 процентов контролируется выходцем из ГРУ Юрием Карасевым.

В течение месяца мужчина несколько раз менял в банке на улице Ивана Бабушкина крупные суммы денег. В июне он решил обменять с помощью Бориса 136,5 миллиона рублей, для чего нанял бронированный автомобиль с вооруженной охраной. Деньги надо было забрать в офисе на территории ТЯК «Москва» в Люблино, где они находились на хранении. Охранники поместили наличные в две сумки (по 52 миллиона рублей в каждой), погрузили их в машину и отправились в банк.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

Борис предложил водителю подъехать к входу позади здания. Машина въехала под шлагбаум на огороженную территорию вокруг банка. Действуя по указанию посредника, вооруженные охранники занесли сумки с наличностью в указанную дверь без вывески. Сразу после этого возле офиса появились около 10 человек в спецодежде без опознавательных знаков. Они показали постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, забрали сумки с деньгами и скрылись на такси.

После инцидента потерпевший обратился в полицию. Сотрудники МВД восстановили картину преступления, изучив записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере»). После установления личности налетчиков материалы дела передали в ФСБ и Военное следственное управление Следственного комитета по Москве.

По данным РБК, подобные инциденты и раньше фиксировали в ФСБ, однако тогда уголовные дела не возбуждали, ведомство лишь проводило кадровые чистки. В этот раз руководство спецслужбы санкционировало показательное задержание. Некоторые из них были задержаны прямо во дворе главного здания ФСБ на Лубянке. Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег, отмечает издание.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Арестованными по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов.

11 июля сообщалось, что восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в банке «Металлург», скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег. Офицеры спецподразделения «Альфа» находились в командировке «и предпочли скрыться» после появления информации об арестах в ведомстве.

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