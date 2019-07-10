Названы имена задержанных за разбой бойцов спецназа ФСБ

Стали известны имена обвиненных в разбое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые по решению Московского гарнизонного военного суда отправлены в СИЗО №4 «Медведь» или под домашний арест. Об этом в среду, 10 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Арестованными по уголовному делу о разбойном нападении оказались бойцы спецгруппы «Альфа» — Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы — Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов.

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Еще двое спецназовцев, Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы», заключены под домашний арест — они согласились с обвинениями.

Ранее 10 июля сообщалось, что деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали китайским бизнесменам, работающим в торговом комплексе «Садовод». Они рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

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