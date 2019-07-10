Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, владельцами денег были китайские бизнесмены, работающие в торговом комплексе «Садовод». Они рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов.

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Также отмечается, что деньги были похищены из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится коммерческий банк «Металлург». В банке похищение денег клиентов отрицают, и подчеркивают, что никаких происшествий в заведении не происходило.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

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