Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации издания, владельцами денег были китайские бизнесмены, работающие в торговом комплексе «Садовод». Они рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов.
Также отмечается, что деньги были похищены из офиса на улице Ивана Бабушкина, 16а. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу находится коммерческий банк «Металлург». В банке похищение денег клиентов отрицают, и подчеркивают, что никаких происшествий в заведении не происходило.
Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.