Обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ проверят на причастность к делу Захарченко

Сотрудников спецподразделений ФСБ, арестованных 5 июля по делу о разбое, проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег, которые были изъяты во время обыска у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Захарченко. После задержания силовики стали давать показания, идет сбор доказательств вины [фигурантов]», — сказал собеседник агентства. В какой момент могли быть похищены деньги, он не уточнил.

Также источник ТАСС сообщил, что следствие проверяет арестованных на причастность к аналогичным преступлениям.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

Ранее 9 июля сообщалось, что в деле подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей сотрудников ФСБ появились восемь новых фигурантов. Таким образом общее число проходящих по делу о разбое возросло до 15.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства. Telegram-канал Baza назвал имена двух арестованных — Роман Оболенский, служивший в «Альфе», и Дмитрий Капышкин из «Вымпела».

Бывшего заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него изъяли около 8,5 миллиарда рублей. 10 июня 2019 года полковник Захарченко был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Также он лишен звания полковника полиции и права занимать должности в правоохранительных органах.

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