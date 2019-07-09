Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов. Таким образом общее число проходящих по делу о разбое возросло до 15. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».
По его словам, все восемь человек, которые находятся в разработке, являются бойцами спецподразделений «Альфа». «Что касается суммы изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег, то она исчисляются на данный момент сотнями миллионов рублей», — добавил собеседник.
Другие источники «Интерфакса» рассказали, что по делу было проведено более 15 обысков. В то же время в агентстве подчеркнули, что не располагают официальным подтверждением изложенной информации.
Ранее 8 июля в «Московском комсомольце» попытались восстановить хронологию налета спецназовцев ФСБ. В частности, было выяснено, что они забрали деньги у «частных инкассаторов» и сумели ускользнуть от полицейских.
Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства. Telegram-канал Baza назвал имена двух арестованных — Роман Оболенский, служивший в «Альфе», и Дмитрий Капышкин, сотрудник «Вымпела».