Раскрыты личности двух арестованных сотрудников ФСБ

Telegram-канал Baza опубликовал информацию о сотрудниках ФСБ Романе Оболенском и Дмитрии Капышкине, которые вместе с другими сообщниками были арестованы по подозрению в хищении более 100 миллионов.

По информации канала, 28-летний Роман Оболенский является уроженцем Нижегородской области. Он окончил Новосибирское Высшее Военное Командное Училище, после служил в спецподразделении «Альфа». До недавнего времени жил в Балашихе на территории Центра спецназначения ФСБ.

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Уроженец Ростовской области Дмитрий Капышкин — ровесник Оболенского. Является сотрудником управления «Вымпел», проживает в том же месте, что и сослуживец. Увлекается боксом и рукопашным боем.

На данный момент суд отправил Оболенского в СИЗО, Капышкина — под домашний арест.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Им грозит до 15 лет колонии. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ведомства.

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