Арестованный офицер ФСБ оказался внуком преподавателя академии ведомства

Один из арестованных за вооруженный налет офицеров подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и Управления «К» оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным источника в ФСБ и знакомого с ходом расследования собеседника, речь идет о майоре Управления «К» Александре Карелине. Издание отмечает, что он был задержан во дворе главного здания на Лубянке возле бюста создателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, по их информации, по делу о хищении средств у предпринимателя проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ, среди них — бойцы спецназа, оперативники и сотрудники наружного наблюдения.
Как ранее стало известно принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке работника банка, отобрали у коммерсанта деньги, заявив, что это «черный нал». Далее они поделили средства между собой и сотрудником банка.
5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).