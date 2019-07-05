Пятерых сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ России, подозреваемых в разбое. Еще двое отправлены под домашний арест, пишет РИА Новости.

Сотрудников ФСБ, в том числе подразделений «Альфа» и «Вымпел», подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Они будут находиться под стражей до августа.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

Фамилии и должности задержанных не называются.

Ранее 5 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ, в том числе подразделений «Альфа» и «Вымпел», подозреваются в неформальном сотрудничестве с одним из московских банков, руководству которого вменяют незаконный вывод средств за границу.

Накануне, 4 июля, управление собственной безопасности ФСБ задержало шесть человек. Это два сотрудника службы экономической безопасности ФСБ и четыре сотрудника Центра спецназначения, в который входят управления «А» и «В», известные как «Альфа» и «Вымпел». По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, они подозреваются в хищении от 140 до 170 миллионов рублей в одном из банков.

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