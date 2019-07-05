Появились подробности дела задержанных сотрудников «Альфы» и «Вымпела»

Задержанные в Москве сотрудники ФСБ, в том числе подразделений «Альфа» и «Вымпел», подозреваются в том, что «неформально сотрудничали» с одним из столичных банков, руководству которого вменяют обналичивание. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

4 июля управление собственной безопасности ФСБ задержало шесть человек. Это два сотрудника службы экономической безопасности ФСБ и четыре сотрудника Центра спецназначения, в который входят управления «А» и «В», известные как «Альфа» и «Вымпел», рассказал источник издания. Все задержанные подозреваются по статье 159 УК («Мошенничество») в хищении более 100 миллионов рублей.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК сообщило, что задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ. Они подозреваются в хищении от 140 до 170 миллионов рублей в одном из банков.

В апреле бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин был задержан по обвинению в хищении 490 миллионов рублей. Арестованы также полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Во время обысков у них нашли наличные на сумму 12 миллиардов рублей.

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