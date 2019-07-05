Арестованные офицеры ФСБ отобрали деньги у бизнесмена в банке

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России, арестованные по подозрению в разбое, напали на предпринимателя и отобрали у него более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке работника банка, отобрали у коммерсанта деньги, заявив, что это «черный нал». Далее они поделили средства между собой и сотрудником банка.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

В свою очередь издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, пишет, что офицеры ФСБ инсценировали обыск в банке по поддельному постановлению.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Фамилии и должности арестованных не называются.

Ранее сообщалось, что два сотрудника службы экономической безопасности ФСБ и четыре сотрудника Центра спецназначения, в который входят управления «А» и «В», известные как «Альфа» и «Вымпел», были задержаны 4 июля.

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