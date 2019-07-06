Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Появились подробности преступлений сотрудников ФСБ, арестованных по подозрению в хищении более 100 миллионов. Об этом сообщает «Росбалт».

В частности, источник агентства рассказал, как именно сотрудники ФСБ прятали награбленные деньги. «Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег. Внешнее увидеть какие-то изменения довольно сложно», — заявил он.

Собеседник агентства назвал личные данные подозреваемых. По его словам, под домашний арест попали Маргиев Х.В. и Капышкин Д. Е. Еще пять сотрудников — Карелин А.А., Оболенский Р.М., Урусов В.М., Чиквин Д. А., Власов А.А. — были отправлены под стражу. Им грозит до 15 лет в колонии. Отмечается, что их взяли в разработку в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков.

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя Академии ведомства. По делу о хищении средств у предпринимателя проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ведомства.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

5 июля принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» стало известно, что бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке работника банка, отобрали у коммерсанта деньги, заявив, что это «черный нал». Далее они поделили средства между собой и сотрудником банка.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

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