Генерал почуял крах ФСБ после ареста спецназовцев-налетчиков

Ветераны структур госбезопасности «просто в шоке» от арестов высокопоставленных контрразведчиков, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Такое ощущение, что сыпется все», — посетовал он, комментируя тему ареста офицеров ФСБ по делу о разбое.

По словам Михайлова, за 20 лет его службы в управлении КГБ по Москве и Московской области было только три уголовных дела: одно по статье о государственной измене и два «общеуголовных». «Сегодня же ситуация принимает угрожающий характер. Никто из старой гвардии не понимает, откуда взялось такое количество преступников в системе», — признал отставной генерал.

Материалы по теме Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Их подозревают в хищении более 100 миллионов. В ФСБ продолжается большая чистка

Он добавил, что его также тревожит тот факт, что в преступной деятельности уличены самые разные подразделения ФСБ. «В одном месте подлатаем, так в другом рвется, как тришкин кафтан», — подытожил Михайлов.

5 июля в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере были заключены под стражу пять сотрудников ФСБ, еще двух отправили под домашний арест. Среди арестованных, по данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, трое сотрудников управления «А» («Альфа») и один — «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ, а также два офицера управления «К» (контрразведка в финансовой сфере) службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Источники газеты семьи Демьяна Кудрявцева «Ведомости» сообщали, что спецназовцы с коллегами инсценировали обыск в одном из столичных банков, использовав поддельное постановление, и во время него отобрали у некоего предпринимателя 136 миллионов рублей, которые тот принес, чтобы положить на депозит. Силовики, по информации издания, назвали эти деньги «черным налом», забрали и поделили между собой и работником банка, по наводке которого и действовали. «Росбалт» писал, что пачки денег они выносили в бронежилетах, откуда предварительно вынимали бронепластины.

О другом резонансном деле, связанном с высокопоставленными сотрудниками ФСБ, стало известно в апреле. Тогда были задержаны трое полковников спецслужбы, один из которых — Кирилл Черкалин — на момент поимки занимал должность начальника отдела в управлении «К» СЭБ ФСБ. Ему вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, его сообщникам — особо крупное мошенничество. В ходе обыска у троих полковников обнаружили и изъяли 12 миллиардов рублей, драгоценности, дорогостоящие часы и ценные бумаги.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!