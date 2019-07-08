Восстановлена хронология налета спецназовцев ФСБ

Сотрудники ФСБ, подозреваемые в хищении более 100 миллионов рублей, забрали деньги у «частных инкассаторов» и сумели ускользнуть от полицейских. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, некий Дмитрий нанял нескольких уроженцев Грузии в качестве частных инкассаторов для перевозки крупной суммы денег. Сумку с наличностью они забрали у станции метро «Автозаводская» и должны были отвезти ее на улицу Ивана Бабушкина. По словам курьеров, за услуги им пообещали заплатить пять тысяч рублей.

Днем 10 июня они подъехали на бронированной «Тойоте» к офису по указанному адресу. Двое перевозчиков с сумкой поднялись на второй этаж, а двое остались на улице — охранять периметр. После того, как деньги были переданы адресату Борису, в комнату влетели несколько крепких мужчин с оружием и в полном обмундировании, прокричали «Руки за спину!» и забрали у всех присутствующих документы и телефоны.

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Затем несколько силовиков повели Бориса, который держал сумку с деньгами, в соседний офис. Выйдя на улицу, двое налетчиков лицом к лицу столкнулись с полицейскими, проезжавшими мимо, показали им свои документы и, сославшись на спецоперацию, пошли дальше. Сотрудники полиции не заметили ничего подозрительного и уехали.

«Инкассаторы», которые ждали своих коллег на улице, увидели, как схваченный сотрудниками ФСБ Борис неспешно сел за руль микроавтобуса и увез тех, кто его якобы задержал. В тот же момент они позвонили в правоохранительные органы и дали номер телефона Бориса, однако от написания заявления отказались. «Никаких разработок в отношении них не было, 100 процентов. Просто упала карточка происшествия в дежурку, выехала следственно-оперативная группа ОМВД, разбойников стали искать. И нашли», — рассказал источник в ФСБ, знакомый с деталями спецоперации.

Выяснилось, что арендатором офисов, получателем денег и одновременно водителем силовиков оказался 47-летний житель Одинцовского района Подмосковья по имени Борис. В 2016 году один из его телефонных номеров фигурировал на сайте объявлений. Он продавал два смартфона и приглашал посмотреть товар по адресу Отдельной дивизии оперативного назначения, где базируются спецподразделения.

6 июля Telegram-канал Baza назвал имена двух сотрудников ФСБ, арестованных по подозрению в разбое в особо крупном размере. Это Роман Оболенский и Дмитрий Капышкин. Первый окончил Новосибирское высшее военное командное училище, после служил в спецподразделении «Альфа» ФСБ. До недавнего времени жил в Балашихе на территории Центра спецназначения ФСБ. Капышкин является сотрудником управления «Вымпел», проживает в том же месте, что и сослуживец. Увлекается боксом и рукопашным боем.

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ведомства.

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