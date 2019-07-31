Появилось видео задержания ФСБ международной преступной группировки

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали в Москве членов межэтнической группы, организовавшей сеть по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов для мигрантов. Видео задержания и обысков «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ФСБ по Москве и Московской области.

Документы, которые продавали задержанные, давали иностранным гражданам право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию России. При этом иностранцев регистрировали на адреса различных хостелов. За год подозреваемые «легализовали» более двух тысяч незаконных мигрантов и получили от них более пять миллионов рублей.

По данным источника «Ленты.ру», задержаны три человека — двое мужчин 1984 и 1974 года рождения, последний ранее судим за мошенничество, и женщина 1984 года рождения.

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