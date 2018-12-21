Подсчитано число нелегальных мигрантов в России

На территории России находится около двух миллионов нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника миграционного главка МВД Валентину Казакову.

«Наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся», — сказала Казакова.

Она добавила, что если иностранец нарушает 90-дневный срок пребывания в России и не оформляет разрешительные документы, то въезд для него в страну закрывается на срок от трех до 10 лет.

В сентябре сообщалось, что в правительстве предложили сократить число строителей-гастарбайтеров: они смогут составлять максимум 80 процентов от общего числа сотрудников предприятий. Ожидается, что часть освободившихся мест займут россияне.

По данным аналитиков из Центра стратегических разработок (ЦСР), поток трудовых мигрантов из СНГ в Россию с 2015 года постоянно сокращается, легальных рабочих стало вдвое меньше, чем в 2014-м. Все это связано с девальвацией рубля и сжатием российского рынка труда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru