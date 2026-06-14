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13:31, 14 июня 2026Бывший СССР

Комбриг оценил сформированную по стандартам НАТО бригаду ВСУ

Комбриг Грунис слабо оценил сформированную по стандартам НАТО бригаду ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Marienko / AP

Сформированная по стандартам НАТО 156-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) является наиболее слабой в подразделении. Об этом заявил командир мотострелковой бригады Вооруженных сил России генерал-майор Антон Грунис, передает ТАСС.

«Сделали выводы по действиям, которые были ранее, что 156-я бригада ВСУ, бригада, которая, кстати, сформирована уже по натовским стандартам, в отличие от бригад, которые были сформированы ранее, является наиболее слабым противником», — рассказал комбриг.

По его словам, вывод получилось сделать из проходящих боев в Константиновке.

Ранее врио командира полка 1194-й бригады группировки с позывным Русич рассказал, что освобождение Константиновки откроет российским вооруженным силам путь на Славянск и Краматорск.

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