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09:04, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Живущая в США российская блогерша рассказала о жалующихся на цены американцах

Российская блогерша Nellifornication: Американцы жалуются на растущие цены на продукты
Маргарита Щигарева

Фото: Scott Olson / Getty Images

Жители США жалуются на то, что в стране растут цены на продукты. Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказала уехавшая в Америку российская блогерша Нелли Андерсон, известная как Nellifornication.

«Инфляция сказывается на ценах на продукты. Безусловно, это замечает каждый, есть очень много роликов сейчас, американцы снимают [видео] и говорят, что цены сильно выросли», — заявила блогерша.

Муж Андерсон добавил, что раньше в американском магазине можно было хорошо закупиться на 50 долларов (около четырех тысяч рублей по текущему курсу). Однако теперь цены выросли, поэтому американцам приходится экономить. «На 100 долларов (около восьми тысяч рублей по текущему курсу — Прим. «Ленты.ру») очень маленький объем продуктов [купишь]», — посетовал супруг блогерши.

Ранее Андерсон назвала космическими цены на недвижимость в Лос-Анджелесе, где она живет с семьей. По словам блогерши, в штате Калифорния очень дорого жить.

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